Foto: Gerhard Westrich

Bäcker, Kfz-Meister, Unternehmerin Was ist Ihr dringlichster Wunsch an die Politik?

Weniger Plastik, mehr Geld für Familien, mehr Solardächer: Aber was ist jetzt am wichtigsten? Der Fotograf Gerhard Westrich hat Menschen in ganz Deutschland gefragt, was Sie von der Politik erwarten.