Manche Menschen könnten uns vermutlich alles erzählen, und wir würden ihnen ewig zuhören. Andere schläfern uns schon nach drei Sätzen ein.

Es kommt eben nicht nur darauf an, was wir sagen, sondern auch wie wir es tun. Aber woran liegt es eigentlich, dass uns manche Stimmen in den Bann ziehen – ist es eine Frage der Routine oder angeborenes Talent?