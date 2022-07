Als Memento der Gastfreundschaft, die mir vor so vielen Jahren entgegengebracht wurde, stellte ich mir lange ein Mini-Sternenbanner auf den Schreibtisch, ob in Berlin oder New York. Heute ist das US-Sternenbanner kein Symbol der Gastfreundschaft mehr, sondern das aggressive Banner der Rechtspopulisten, vor allem (und gerne im Verbund mit der Konföderiertenflagge) in den Südstaaten, die es ironischerweise nach dem Bürgerkrieg als Yankee-Fahne abgelehnt hatten. Früher flatterte es am 4. Juli auch bei uns in Brooklyn noch überall, diesmal war es nur noch vereinzelt zu sehen, fast verschämt.

So sind wir nicht, sagen sie

Amerika macht es denen schwer, die es mal mochten. Es ist eine Nation am Rande des Kollapses, herbeigeführt nicht von Invasoren oder Immigrantinnen, wie es einem die Rechten vorgaukeln, sondern von Feinden im Inneren, die so aussehen wie sie, siehe 6. Januar 2021 . Brutal, herzlos, gleichgültig gegenüber der Klimakatastrophe, der Verelendung von Millionen, dem Massentod in Uvalde, Buffalo, Highland Park. »That's not who we are«, sagen sie reflexartig, so sind wir nicht. Aber genau so sind zu viele von ihnen eben doch, und das immer wieder.

Nun hat die religiös-reaktionäre Mehrheit des Obersten Gerichtshof begonnen, die Pfeiler der US-Demokratie zu kippen, vom Grundrecht auf Abtreibung bis zur Freiheit der Bundesstaaten, den Waffenwahn vernünftig einzuschränken. Als Nächstes ist das freie Wahlrecht dran.