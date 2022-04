Haben Sie auch in den langen Wintermonaten ein paar nicht so günstige Gewohnheiten entwickelt? Möchten Sie wieder gesünder und fitter werden und sich wohler fühlen? Mit dem Coaching »Frühjahrsputz für Körper und Seele« können Sie einen Neustart machen – aber ohne Leistungsdruck. Denn vor allem sollen Sie herausfinden, was Ihnen wirklich gut tut.

Woche 1

Montag: In Bewegung kommen

Wer den Körper beim Sitzen oder Stehen bewusst aufrichtet, aktiviert die Muskulatur und erreicht dadurch bereits ein einfaches, effektives Bewegungstraining.