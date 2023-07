Coaching »Lebensträume verwirklichen« Schritt drei – Innere Bremsen lösen

In den nächsten Wochen dieses Coachings üben Sie, ausgetretene Pfade zu verlassen. Sie erkunden, welche Ausrichtung Sie Ihrem Leben geben wollen, welche Inseln im Meer der Möglichkeiten Sie ansteuern wollen. Die Übungen und Reflexionen wurden von der Expertin Cordula Nussbaum entwickelt, die seit Jahren Menschen zu Veränderungsprozessen berät, und von SPIEGEL Wissen. Es ist hilfreich, wenn Sie für dieses Trainingsprogramm ein Journal anschaffen, in das Sie immer wieder Eintragungen machen, zu denen Sie jederzeit zurückblättern können.

In den vergangenen Wochen ging es erst einmal darum, Inspiration zu finden und ihre Leitmotive zu identifizieren. Die erste Folge finden Sie hier , die zweite Folge hier. In dieser Woche geht es um Annahmen über uns selbst, die uns im Weg stehen.

Ein Lesetipp zur Inspiration: Als Melodie Michelberger sieben Jahre alt war, weigerte sich ihre Mutter, ihr einen bestimmten Rock zu kaufen – weil der ihren dicken Hintern unvorteilhaft betone. Ein einschneidendes Erlebnis für Michelberger. Sie brauchte Jahre, um den Glaubenssatz, sie sei zu dick, hinter sich zu lassen. Was Michelberger heute über Schönheitsideale denkt, lesen Sie hier.

Es ist wichtig, dass wir uns über unsere Glaubenssätze bewusst werden. Und hinderliche Glaubenssätze hinter uns lassen, so wie Melodie Michelberger das getan hat. Denn wir verhalten uns immer so, dass das Ergebnis unserer Handlungen mit unseren Glaubenssätzen übereinstimmt, um kognitive Dissonanzen zu vermeiden.

Beginnen Sie mit dieser Reflexion

Zunächst einmal geht es darum, Ihren hinderlichen Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen und zu überlegen, wie diese Ihr Leben vielleicht beeinflusst haben. Das ist wichtig, um ihnen die Macht zu nehmen. Denken Sie dafür über folgende Fragen nach und notieren Sie alles, was Ihnen dazu wichtig erscheint, in Ihrem Journal.

Für welche Hobbys oder Interessen gab es von Ihren Eltern Missachtung?

Wofür wurden Sie gelobt?

Wie war der Erziehungsstil Ihrer Eltern?

Wie hat dieser Sie beeinflusst?

Wer hat sich hauptsächlich um Sie gekümmert, und wie war das für Sie?

Welche ungeschriebenen Gesetze gab es dort, wo Sie aufgewachsen sind?

Was wurde Ihnen mit auf den Weg gegeben?

Welche Überzeugungen haben Sie sich selbst zugelegt?

Welche davon spornen Sie an? Welche bremsen Sie?

Nun gilt es, hinderliche Glaubenssätze in förderliche Glaubenssätze umzuformulieren.

Dabei kann Ihnen diese Übung helfen

Schreiben Sie einen Glaubenssatz, der Sie ausbremst, in Ihrem Journal auf. Nun geht es darum, diesen Glaubenssatz so umzuformulieren, dass er nicht mehr hinderlich wirkt. Allerdings ist es wichtig, dass Sie dabei eine Formulierung finden, die Sie sich selbst glauben. Falls Ihr Glaubenssatz also lautet »Wer hoch fliegt, kann tief fallen«, sollten Sie nicht einfach schreiben »Wer hoch fliegt, kann gar nicht tief fallen«. Denn das würden Sie sich selbst wohl kaum glauben. Besser ist also beispielsweise: »Wer hoch fliegt, fällt vielleicht tief.« Denn ja – es ist möglich, dass ein Hochflieger abstürzt. Vielleicht tut er es aber auch nicht.

Schreiben Sie auch die neue Version Ihres Glaubenssatzes auf.