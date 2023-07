Coaching »Lebensträume verwirklichen« Sie haben einen Wunsch frei!

Zeichnen Sie eine Tabelle mit den nächsten zwölf Monaten in Ihr Journal, und tragen Sie für jeden Monat eine Idee für einen »Neue Dinge Tag« ein. Wenn Sie Zeit erübrigen können, dann legen Sie einen solchen »Neue Dinge Tag« schon in dieser Woche ein. Notieren Sie anschließend, was Sie erlebt haben und was Ihnen durch den Kopf geht.