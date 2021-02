Foto: Amanda Voelker / plainpicture

Corona-Depressionen bei Kindern Icon: Spiegel Plus »Ich bin geschockt, wie sehr sich viele verändert haben«

Schulen geschlossen, Vereinssport verboten, Kontakte untersagt: Die Coronakrise bringt viele Kinder und Jugendliche in seelische Not. Mediziner appellieren an die Politik, schnell etwas für die Generation Corona zu tun.