Warum kriegt Deutschland es nicht hin?

In Asien wird die Bereitschaft zur Maske unter anderem damit erklärt, dass die Menschen durch die Sars-Epidemie und die ständige Luftverschmutzung in den Städten früh gelernt hätten, wie effektiv der Mund-Nase-Schutz wirkt. Eine Erklärung, auf der wir uns in Europa nicht mehr ausruhen können. Auch Deutsche wissen dank der Pandemie, wie gut die Maske allen möglichen Atemwegsinfekten vorbeugt. Entsprechend müsste man auch uns einen Erkenntnisgewinn zutrauen.

Wie es aussieht, haben wir aber wenig dazugelernt. In der Maske sehen viele eher ein Symbol der Einschränkung als ein Zeichen von Rücksichtnahme und dem Ermöglichen von Freiheit. Seltsam ist das. In anderen Bereichen wenden wir dasselbe Konzept (Was drüberziehen, um auf Nummer sicher zu gehen) doch auch freiwillig an, weil es funktioniert. Ich finde erstaunlich, dass in Deutschland, wo so lange so laut nach mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger gerufen wurde, Eigenverantwortung zum Beispiel so aussieht:

Ein paar Tage nach der Zugfahrt Richtung Zürich stand ich im Allgäu in einer Apotheke. Es war die Zeit, in der im Radio dauernd von Medikamentenengpässen berichtet wurde; von Krankenhäusern, die überlastet seien; dass Kinder und Erwachsene schwer an der Grippe und dem RS-Virus erkrankten. Auch in der Apotheke war die Erkältungswelle Thema. Kundinnen und Kunden fragten nach Ibuprofen, Nasenspülsalz und Fieberthermometern; Erkältungsbäder waren im Angebot. Der Laden war dicht gefüllt. Niemand trug eine Maske.

Kurz vor meinem Rückflug nach Bangkok war ich dann noch beim Friseur. Es beugten sich zwei Friseurinnen dicht über meinen zurückgelegten Kopf, um mir die Wimpern zu färben. Eine musste dauernd niesen. Die zweite hatte eine total verstopfte Nase. Zum Glück, dachte ich, habe ich die Maske aufgesetzt. Ich wünschte, die beiden Frauen hätten es auch getan.