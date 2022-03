Corona und Ukraine Sind wir Deutschen solidarisch – oder tun wir nur so?

Dem Nachbarn die Einkaufstüte vorbeibringen? Den Geflüchteten hundert Euro spenden? Fühlt sich aufopfernd an, ist es aber nicht, sagt der Sozialphilosoph Robin Celikates. In Wahrheit will die Politik, dass die Gesellschaft unfair bleibt.