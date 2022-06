Also sammle ich stattdessen Ereignisse, horte sie in meinem Event-Luftschutzraum. Jede Begegnung, jedes Geschehnis wird archiviert wie in der »Halle der Gesichter« in Game of Thrones. Nur will ich nicht »Niemand« sein wie Tom Wlaschiha alias Jaqen H'ghar in der Serie. Ich will »Jemand« sein mit Gesicht und einem Schatz an prallem Leben. Ich habe Angst davor, im Winter blank dazustehen. Wie ein Eichhörnchen verbuddele ich nahrhafte Nervenkitzel-Nüsse und fresse mir ein Freuden-Fettpolster an wie ein Igel vor dem Winterschlaf.

»Aber ist das weise? Kann man davon wirklich zehren? Bist du für den emotionalen Notfall gewappnet?« (Selbstzweifelattacke)