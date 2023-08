Sie erwidert meine Lippen. Ihr schwarzer Lippenstift verwischt. Wir lassen voneinander ab und ich lache, weil ich es nicht verstehe. »Man ey, das war echt gut«, sagt sie und lacht auch. »Du bist verrückt«, sage ich. Wir genießen den Rest des Abends und ich bringe sie zum Bahnhof. Am Gleis lege ich meine Hand auf ihren Po und drücke sie noch ein letztes Mal fest an mich.

Die Offenbarung

Ich sehe Aylins Zug nach, wie er den Bahnhof verlässt. Was war das grade? Ich kann nicht einschätzen, ob das heute ein neuer Anfang oder ein neues Ende war. Was auch immer es ist, mein Handy zeigt mir an, dass es auch für mich Zeit ist, nach Hause zu gehen. Im Bus geht es dann aus. Aber ich überlege mir eine Nachricht, die ich ihr gleich schicken möchte: »Sag Bescheid, wenn du gut angekommen bist, ja? War übrigens wieder echt schön heute.«

Zu Hause stecke ich als Erstes mein Handy an die Ladung. Als es dann an geht, vibriert es sofort. »Wir daten nicht, okay?« Der kleine Tod kommt wieder über mich. Ich überlege kurz und antworte nur: »Okay.« Und dann: »Aber lass uns bald wieder was machen.« »Du willst mich doch nur wieder küssen«, antwortet sie. Ich bin mir sicher: Ihre Nachricht ist flirty gemeint.

In dieser Nacht antworte ich Aylin nicht mehr. Ich verstehe nicht, was sie will, und habe auch keine Lust mehr, mich auf ihre Spielchen einzulassen. Am Anfang meiner Zwanziger habe ich mich eine Zeit lang mit »Dating-Psychologie« beschäftigt. Was das ist? Die Pseudowissenschaft der Anziehung, des männlichen Charisma, der Verführung. Und eine »Lehre«, die ich immer wieder gehört habe: Was Frauen sagen, ist nicht immer das, was sie wollen. Klar: Diese Botschaft kam aus einer eher schmierigen Ecke des Internet. Und doch: Für Aylin scheint sie zu gelten. Ich nehme mir vor, ihr Interesse an ihren Taten zu messen – und an unseren Küssen. Denn: Lippen lügen nicht.

Nächstes Mal geht es an dieser Stelle darum, was es bringt, alle Dating-Apps zu löschen und wie unsere Urahnen zu »balzen«.

Bis dahin,

Euer Noah ❤️

Du möchtest mir etwas sagen? Schreib mir: noah.klee@mail.de