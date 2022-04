Ist die Eifersucht erst mal da, übernehmen die Gefühle die Kontrolle, und im Kopf bleibt kaum noch Platz für anderes. Kein schöner Zustand und einer, in dem wir uns oft danebenbenehmen – aber solche Empfindungen sind auch ganz normal. Fast alle Menschen waren schon mal eifersüchtig.

»Eifersucht ist ein bisschen das Salz in der Beziehungssuppe. Bin ich auf meinen Partner überhaupt nicht eifersüchtig, dann ist das Interesse zu dem Partner ja eigentlich nicht besonders groß. Eifersucht ist per se nicht etwas Pathologisches oder Krankhaftes«, sagt Psychiater Harald Oberbauer im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«. An der Universitätsklinik Innsbruck leitet er die erste Eifersuchtsambulanz im deutschsprachigen Raum.