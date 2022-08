Wenn ich in den vergangenen Jahren in unserem Freundes- und Bekanntenkreis erwähnte, dass wir im Keller Öl verbrennen, schauten Gasheizungsbesitzende mich gelegentlich so an, als würde ich im Garten alte Autoreifen abfackeln. Das hat sich in den letzten Monaten geändert. »Wir kommen im Winter zum Duschen zu Euch«, heißt es jetzt. Halb im Spaß natürlich, aber eben nur halb.