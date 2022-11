Erwachsener Umgang mit den Eltern Wie alt sind Sie wirklich?

Für erwachsene Kinder ist hilfreich, die Begegnung selbstverantwortlich zu gestalten – egal ob diese eher innig oder distanziert-sachlich ausfällt. Je nach Lebensphase kann sich Nähe und Abstand in der Eltern-Kinder-Beziehung verändern, zum Beispiel, wenn alte Eltern hilfsbedürftig werden und mehr Zuspruch brauchen.

Schuldgefühle klären

Gemeinsam mit der Autorin Anne Otto hat Petra van Husen für SPIEGEL WISSEN ein kostenloses, achtwöchiges Coaching entwickelt, mit dem Sie üben, Ihren Eltern mehr auf Augenhöhe zu begegnen als bisher – und auch deshalb besser wahrzunehmen, was sich in der Beziehung verändert und was beide Seiten brauchen. Dabei hilft es beispielsweise, die Eltern mit mehr Distanz zu betrachten, Schuldgefühle zu klären und sich zu erlauben, Vater und Mutter gelegentlich auch mal zu enttäuschen. In acht einfachen Schritten lernen Sie, Ihren Eltern erwachsener zu begegnen – egal ob beim Gespräch über Pflegestufen oder unterm Weihnachtsbaum.