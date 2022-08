Familiäre Haushaltsauflösung Ein Leben in Kartons

Nicht nur die Anrichte barg Reliquien aus besseren Zeiten. Alte »Jet«-Magazine samt Original-Untertitel (»The Weekly Negro News Magazine«), denkwürdige Zeitungen (Reagans Vereidigung, das »Challenger«-Desaster, Obamas Wahlsieg), Vinyl-Schallplatten (Jazz, R&B, Pop), echte Karibikmasken und Dutzende Familienfotos: Jedes Zimmer wimmelte von Erinnerungen an das komplexe Leben in diesen Wänden, an bis heute legendäre Grillabende, an Trennungen und Versöhnungen, an Reisen in die Welt, an die Kindheit meines Mannes und nun an den Wegezoll des Alters.

Es dauerte Wochen, diese Erinnerungen in Kartons, Kisten und Säcken zu verstauen, nach drei Kategorien: behalten, spenden/verkaufen, in den Müll. Brutale Entscheidungen. Kann der Teddybär weg? Der Cognac von der Einzugsparty? Das Theaterprogramm vom Kennedy Center? Das Sechs-Personen-Set aus Baseball-Hall-of-Fame-Gedenkgläsern? Bloß nichts übersehen: Zwischen alten Postkarten und Telefonrechnungen von 1998 fand sich eine Lebensversicherungspolice, die wir fast in den Schredder gesteckt hätten.