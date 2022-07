Meine Augen machen einen 360-Grad-Check-Schwenk in der riesigen Halle: An den Kickertischen stehen meist nur Männer. Es ist mein erstes großes Turnier, und ich frage meinen Kickerpartner, eine echte Tormaschine, warum denn so wenige Frauen hier mitspielen. Er überlegt, grinst, dann verfällt er ins Mansplaining: »Es hat was mit der Gehirn-Hand-Koordination zu tun, Frauen beherrschen das nicht so gut. Es fehlt auch der Wumms beim Schuss.«