Warum? Weil ganz normale Kinder mit fünf und acht genau unterscheiden können, wer was sagt und erlaubt, und sich auch wehren können, wenn sie etwas nicht wollen. Wenn die Großeltern Dinge zulassen, die wir als Eltern nicht tun würden im Alltag, wie zum Beispiel das Langeaufbleiben oder Süßigkeiten bis spät abends, dann ist das ein bisschen das Privileg der Großeltern. Bei ihnen darf man ausnahmsweise Sachen machen, die bei den Eltern nicht drin sind. So sind Großeltern, und ich weiß, wovon ich rede: Ich habe selbst sechs Enkel (vier Bonusenkel). Ja, es ist nicht so einfach für Sie als Eltern am nächsten Tag mit unausgeschlafenen Kindern. So ist es. Dafür haben Ihre Kinder einen ständig wachsenden, guten, liebevollen Kontakt zu ihren Großeltern. Das ist ein Geschenk in der heutigen Zeit! Freuen Sie sich darüber!