Sommerurlaub könnte so schön sein, wären da nicht all die anderen Leute.

Gefühlt sind die es ja immer die anderen, die sich beim Check-in vordrängeln, in Badehose an der Hotelbar sitzen oder die komplette Armlehne im Flieger blockieren. Dabei verlieren wir alle unsere Mitmenschen schnell aus dem Blick, wenn wir gestresst sind. Oder eben, wenn wir es uns mal so richtig gut gehen lassen: in den Ferien, an freien Wochenenden oder heißen Sommertagen. Und dann war es das mit unseren guten Manieren.