Foto: Guille Faingod / Stocksy United

Spendenaktionen und ehrenamtliches Engagement Ist Hilfsbereitschaft endlich – und wenn ja, wann?

In der Ukraine tobt Krieg, er macht Unschuldige zu Flüchtenden – viele Menschen in Deutschland wollen helfen. Was aber ist eine angemessene Spende? Und muss sie auch Verzicht bedeuten? Sozialexperte Burkhard Wilke gibt Antworten.