Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

In Boston angekommen, holte mich die Vergangenheit erneut ein. Das Theater, in dem Chris Rock auftrat, gehört zum selben Kulturzentrum, in dem ich als Austauschschüler »My Fair Lady« gesehen hatte, mein erstes Musical. Die meisten aus meiner US-Highschool rockten bei U2 und Journey ab, ich trällerte mit Eliza Doolittle und Henry Higgins. In meinem Amerikajahr hoffte ich, nicht nur die Sprache besser zu lernen, sondern vor allem auch mich selbst zu finden. Ein seltsamer Anspruch für einen Teenager, aber ich war auch ein seltsamer Teenager. Wer ich war und wer ich dagegen sein sollte in dieser Welt, schien mir unvereinbar, siehe »My Fair Lady«. Dieser Konflikt war eine tägliche Quelle existenzieller Angst, die sich innerlich wie äußerlich manifestierte. Ich kannte Mobbing, bevor das ein Wort war.

Alter! – Die Midlife-Kolumne In der Jugend erlebt man vieles zum ersten Mal: den ersten Kuss, die erste Reise ohne Eltern. Wenn man die Marke 50 streift, geschieht auch viel Neues: die ersten Hitzewallungen, das erste künstliche Gelenk. Und einiges sieht man plötzlich anders. Warum früher trotzdem nicht alles besser war, davon erzählen an dieser Stelle unsere vier Kolumnistinnen und Kolumnisten im Wechsel. Alle Kolumnen finden Sie hier.

Heute mobbt mich keiner mehr. Doch damals schluckte ich still, was sollte man machen. Drangsalierte Schülerinnen und Schüler blieben in jener Zeit sich selbst überlassen, »Trauma« war kein überstrapaziertes Modewort wie heute, das Luxusprobleme zu Schicksalsschlägen überhöht , und ein »Trigger« war der Abzug eines Revolvers, mehr nicht. Nach dem Oscar-Eklat legten Dutzende TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer Beschwerde bei der US-Kommunikationsbehörde FCC ein, weil Smiths Ohrfeige sie »traumatisiert« und »getriggert« habe. »Ich kann nicht mehr schlafen«, jammerte jemand. Wann wurde »tough America« so hypersensibel? Echte Männer küssen keine Männer Wir waren härter damals, oder? Notgedrungen. Ich verbrachte das Austauschjahr in Kingston, einem kleinen Ort bei Boston, an der Plymouth Bay, in der 1620 die Puritaner mit der »Mayflower« angelandet waren auf der Suche nach einer Neuen Welt. Als ich da später wohnte, roch Kingston nach Salzwasser und Treibholz, raue Natur, raue Naturen: maskulin, muskulös, Holzfällerhemden. Silver Lake Regional, meine US-Schule, war wie im »High School Musical«: Boys spielten Football, Baseball oder Basketball, Girls waren Cheerleader, dazwischen blieb wenig für Kids wie mich, die lieber tanzten als kämpften. Unser kleiner Musical-Klub wurde, drei Jahrzehnte bevor »Glee« sowas populär machte, auf dem Schulhof oft von »Bullies« verspottet und, wenn wir Pech hatten, verprügelt.

Rock verspottete Jada Pinkett Smith wegen ihrer kurzen Haare, wusste angeblich aber nicht, dass diese krankheitsbedingt waren. Woraufhin Will Smith, fast einen Kopf größer als Rock, seinerseits zum Schulhof-Bully wurde – und sich später mit einer selbstgefälligen Dankesrede für den Schauspiel-Oscar selbst als Opfer in den Mittelpunkt stellte. Die Ferndiagnose war einmütig. »Toxische Männlichkeit«, befand Amy Schumer, die Co-Moderatorin der Oscars. »Toxische Männlichkeit«, sekundierte Kolumnist Blow: »Männer reagieren zu oft mit Gewalt, wenn sie in Wahrheit von der eigenen Zerbrechlichkeit animiert sind.« Aber »toxic masculinity« ist auch so ein inflationäres Modewort geworden, ein Sammelbegriff für Männer, die sich danebenbenehmen. Eine ganze Industrie ist daraus entstanden: Bücher, Seminare, Ted-Talks. Ein Freund von mir hat eine Consultingfirma gegründet, die Betroffenen mit Selbsthilfe-»Studios« helfen soll, »einen Ort des tieferen Bewusstseins« zu finden auf dem Weg zu mehr »Kreativität, Authentizität, Intimität und Gemeinschaftsgefühl«. Plaudern statt prügeln: Hätte sich Will Smith das doch zu Herzen genommen.