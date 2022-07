In der psychologischen Forschung gibt es mittlerweile zahlreiche Untersuchungen, die belegen, dass die Fähigkeit, sich selbst mitfühlend zu behandeln, mit mehr Lebenszufriedenheit einhergeht. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein und die Neigung, sein härtester Kritiker zu sein, fördern dagegen Angst und Niedergeschlagenheit. »Selbstmitgefühl wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit aus«, sagt Christine Brähler. Sie ist Psychotherapeutin, Buchautorin und Ausbilderin in »Mindful Self-Compassion«, einem evidenzbasierten Gruppentraining für Selbstmitgefühl. Entwickelt wurde es von der Psychologieprofessorin Kristin Neff von der University of Texas.