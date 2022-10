Wenn es um die Bewältigung der Klimakrise geht, reden wir meistens über individuelles Verhalten, über politische Maßnahmen, vielleicht auch über Systemfehler – aber selten über Gefühle.

Das sollten wir ändern. Denn die meisten von uns haben Klimagefühle. Es ist ganz normal, dass eine so existenzielle Krise uns nicht kaltlässt. Was sie in uns auslöst, ist ganz individuell.