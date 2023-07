Grundsätzlich finde ich die Frage nach der eigenen CO₂-Gesamtbilanz wichtiger. Wenn ich einmal in drei Jahren fliege, aber ansonsten erneuerbare Energien nutze, Fahrrad fahre und ein energieeffizientes Haus habe, ist meine Gesamtbilanz fürs Klima völlig in Ordnung. Mein Vorschlag wäre, dass jeder ein persönliches CO₂-Budget bekommt, also eine bestimmte Menge Tonnen CO₂ pro Jahr, die man selbst einteilen kann. So könnte man in den Urlaub fliegen, müsste das dafür ausgestoßene CO₂ aber an anderer Stelle wieder einsparen. Damit ist man flexibel. Man könnte sogar ausrechnen, was pro Person gerecht wäre, wenn man die gesamte Weltbevölkerung betrachtet. Das Problem bei Langstreckenflügen ist, dass sie wegen der heute noch verwendeten Antriebstechnik jede CO₂-Bilanz kaputt machen. Es ist fast unmöglich, an anderer Stelle entsprechend CO₂ einzusparen.