Ein Punkt, der mir in dieser gesellschaftlichen Debatte am Herzen liegt, ist: Es ist nicht sinnvoll, dass jeder stundenlang vor dem Supermarktregal stehen und sich überlegen muss, was er kaufen darf. Das können sich die meisten Menschen nicht leisten, und das kann man auch nicht von allen erwarten. Stattdessen müssen sich die Rahmenbedingungen in Zukunft so ändern, dass eben alles, was man im Supermarkt kaufen kann, klimaneutral produziert wurde.