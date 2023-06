Foto: Gëzim Fazliu / EyeEm / Getty Images/EyeEm

Selbstbild und Schönheitsideale Was wäre die Welt ohne Spiegel?

Narziss verliebte sich in sein Spiegelbild, Schneewittchen wurde zum Opfer eines allzu ehrlichen Spiegleins an der Wand. Ein Gedankenexperiment darüber, was wir sähen, wenn wir uns nicht ständig selbst anstarrten.