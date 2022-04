Foto: Michelle Gibson / plainpicture

Ratgeber-Kolumne Wie sage ich meinem Chef, dass ich mit seiner Art nicht zurechtkomme?

Martin K. ist von seinem Chef genervt, weil der sich so kumpelhaft verhält. Konfliktberaterin Ursula Wawrzinek sagt, warum der Kommunikationsstil per se nichts Schlimmes ist und wie man mit der Situation am besten umgeht.