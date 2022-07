Im beruflichen Umfeld verhält es sich oft ähnlich, beim SPIEGEL allerdings nicht. Denn hier gibt es zum Glück so viele konfliktfreudige Menschen, dass es nicht unangenehm auffällt, wenn jemand eine Position kampflos räumt oder gar nicht erst einnimmt. Es findet sich fast immer jemand, der bereitwillig einspringt. Das führt gelegentlich zu leidenschaftlichen Diskussionen. Als ich vor dreieinhalb Jahren meinen Job hier antrat, musste ich mich erst ein bisschen eingewöhnen, aber mittlerweile weiß ich, dass vieles, was in den Konferenzen gesagt wird, gar nicht so persönlich und ruppig gemeint ist, wie es auf mich als Neuling damals wirkte. Zumeist handelt es sich, davon bin ich mittlerweile überzeugt, um lösungsorientierte Sachbeiträge, die aber so engagiert vorgebracht werden, dass es manchmal zu Missverständnissen kommt.