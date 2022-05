Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Nichts ist normal. Die amtliche Statistik der US-Coronatoten wird demnächst eine Million überschreiten, eine anfangs selbst für Fauci noch undenkbare Marke. Zugleich sank die Lebenserwartung in den USA, nicht zuletzt auch dank Impfgegnerinnen und -gegnern wie der Ex-Münchnerin in Santa Barbara, von 78,86 auf 76,60 Jahre – so stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr und schneller als in 19 anderen Industriestaaten. Meine Midlife-Phase schrumpft spürbar.

Trotzdem bleibt das Virus selbst bei meiner Kalifornien-Recherche unausweichlich, wie der nervige Partygast, der nicht gehen will, damit man aufräumen kann. Jede Unterhaltung beginnt mit dem linkischen Begrüßungstanz (Handschlag oder Ellenbogen?), überall hängen noch die Regeln, die keiner mehr befolgt (»Eintritt nur mit Maske«), Tresen sind weiter hinter Plexiglas, das Hotelfrühstück kommt im Karton.

Auch Kalifornien will Covid-19 vergessen machen. Der neue Notstand du jour heißt Dürre: Der Metropolitan Water District im Großraum Los Angeles hat den Open-Air-Wasserverbrauch ab 1. Juni auf einen Tag die Woche beschränkt. Goodbye, Corona. Hallo, brauner Rasen.

Jeder ist fortan auf sich selbst angewiesen. New Yorks »Covid-Kollektivismus« sei schon länger vorbei, postuliert das »New York Magazine«. An seine Stelle trete nun »die Ära des ›good luck with that‹.« Alles Gute und viel Glück beim Leben mit dem Virus.

Corona verschwindet aus dem Bewusstsein, die Schäden bleiben. »Wir werden die Langfristfolgen auf unsere Gesellschaft und die Individuen noch für Generationen spüren«, sagte die Demografin Nyesha Black dem Wissenschaftsmagazin »Scientific American«. Vor allem die rund 243.000 Kinder, die Eltern und Betreuer verloren haben, dürften lebenslange »Nachbeben« erleiden, psychologische und andere.

Wenn ein Trauma nicht verarbeitet wird, bricht es anders frei. Ich bin nicht der Einzige, der durch die Windschutzscheibe brüllt. »Road rage« hat in den USA dramatisch zugenommen, letztes Jahr wurde alle 17 Stunden eine Person zum Opfer von Waffengewalt im Straßenverkehr . Auch war es ein Rekordjahr für ausrastende Flugpassagiere , mit mehr als 1000 von der Flugsicherheitsbehörde FAA registrierten Fällen, ein Anstieg von fast 500 Prozent. Von der generellen Welle tödlicher Gewalt ganz zu schweigen, vor allem gegen Minderheiten . In der New Yorker U-Bahn fährt nicht nur die Coronaangst mit .

»Hier ist das Böse weit weg«

Die Pandemie hat »unseren moralischen Kompass« kaputt gemacht (Jonathan Moens , »Atlantic«) und »unser Empathiedefizit entblößt« (Charles Blow , »New York Times«). Wir alle kollidieren auf unseren Egotrips. Nur die Superreichen tragen keine Beulen davon in ihren Penthäusern und ihren Privatjets und bei dem Fashion-Narzissmus der Met Gala , die am Montagabend in Manhattan wiederbelebt wurde. Guck mal, schon wieder Kim Kardashian!

Auch da war ich nicht eingeladen. Stattdessen brüte ich über meinen Existenzängsten, die Corona hochgekocht und der Krieg in der Ukraine verfestigt hat. Auch das hätte ich mir nicht träumen lassen, in der zweiten Lebenshälfte will man doch gelassener sein, sollte man jedenfalls. Ich liege nachts wach und fantasiere über das Armageddon.

»Zieh doch nach Kalifornien«, hat mir die Ex-Münchner Impfleugnerin hustend geraten. »Hier ist das Böse weit weg.« Stattdessen bin ich jetzt wieder zu Hause an der Ostküste. Während ich im nächtlichen Homeoffice diese Zeilen tippe, informiert mich die New Yorker Stadtverwaltung über Social Media, dass sie das Coronarisiko in der City auf »Medium« erhöht habe: Bitte drinnen wieder Masken.