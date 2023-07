Influencerin Louisa Dellert meldet sich krank »Willkommen im Burn-out«

Fast zwei Monate war es still auf ihrer Instagram-Seite: Nach dem letzten Post am 31. Mai (»Fünf Dinge, die in jedem Unternehmensgebäude umgesetzt werden sollten«) gab es lange keinen neuen Post von Louisa Dellert. »Schon lange nichts mehr gehört von dir, liebe Lou. Ich hoffe, es geht dir gut«, schreibt eine Followerin mit einem ein Herz-Emoji am Ende des Kommentars.