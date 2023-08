Solange wir uns damit wohlfühlen, spricht nichts dagegen, anderen einen Gefallen zu tun. Doch spätestens, wenn wir anschließend ein schlechtes Gefühl haben, wird Nettigkeit ungesund. Wer einen Vorschlag oder eine Bitte ablehnen will, sollte das Nein möglichst früh im Satz platzieren, am besten ganz am Anfang. Erst klar antworten. Danach kann man sich bedanken.

Wie üben wir regelmäßig, Position zu beziehen? Mit welchen Taktiken sind wir immer schlagfertig? Und wie gewinnen wir an Respekt, ohne an Beliebtheit zu verlieren? Darüber spricht Martin Wehrle im SPIEGEL-Podcast Smarter leben.