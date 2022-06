MeToo Eine Geschichte von 20 Jahren »Nein«

Für mich ist das Verrat aus den eigenen Reihen. Vor allem Männer reiben sich doch da die Hände, während sie sexuell selbstbestimmte Frauen zu ihren neuen Sexsymbolen erklären. »Ich stehe ja total auf Frauen, die sich nehmen, was sie wollen, und lieben, wen sie wollen. Das ist so was von erotisch«, erklärte ausgerechnet Axel in einer Abendrunde. Auf mich wirkt das so, als wären Frauen in den Köpfen solcher Männer schon wieder eine Art Pin-ups, wie immer man sie sich genau vorstellen mag. Kaum gelöst vom alten Muster naiver Bond-Bunnys, die es zu jagen und flachzulegen galt, werden Frauen schon wieder objektiviert und entwürdigt. Und zwar ausgerechnet von als Frauenfreunden getarnten Sexisten, die mitunter »ich will« mit »sie will« verwechseln. Wer hat je einen weiblichen Axel getroffen? Eine Frau, die jahrelang Neins überhört? Ich bezweifle, dass eine Frau sich eines Mannes ermächtigen kann, als wäre er ein Sexspielzeug. Eines der raren Beispiele ist das der Schauspielerin Asia Argento, die einen 17-Jährigen sexuell genötigt haben soll – was aufgrund seines jugendlichen Alters, einhergehend mit einer geschlechtsbezogenen Unkontrollierbarkeit durchaus vorstellbar ist.

Schriftliche Aussprache ohne Einsehen

Erst Jahre später, unsere beiden Ehen waren gescheitert, kam Axel als altbewährter Leidensgenosse zurück in mein Leben. Sollte er meinetwegen in meiner Damenrunde sein Glück versuchen, was er auch tat, und zwar reihum, was kein bestimmtes Beuteschema erkennen ließ. Es wurde gescherzt, der habe »ganz schön Druck auf dem Kessel«, eine andere Freundin aus der Runde berichtete von Fluchtversuchen »vor Axels Kussattacken«. Ernsthaft thematisiert haben wir das damals nicht. Die Anekdoten verstanden wir untereinander nicht als Warnung. Aus Scham? Wegen unserer Sozialisation? Erst Jahre später diskutierten wir untereinander die Erlebnisse mit Axel und kamen zu dem Schluss, dass er eigentlich ein #Metoo-Täter sei.

Ein paar Tage nach besagter Oktobernacht beschimpfte ich Axel per E-Mail, wie oll seine Komplimente, lästig seine Baggereien seien. Dass weder ich noch meine Freundinnen als Triebableiter zur Verfügung stünden. Und ich schrieb: »Ich wollte Dich noch nie!« Meine Worte waren wütend und redundant. Um den Konflikt dennoch möglichst nett zu beenden, machte ich ihm absurderweise Komplimente, was für ein gebildeter Mann er sei, dass es toll sei, ihn als Freund zu haben, dass man mit ihm alles bereden könne. Dass man jedoch – und das schrieb ich auch – als Frau respektiert werden möchte und nicht als »sexual interest«. Wahrscheinlich um mir das, was ich ihm nach 20 Jahren endlich gesagt hatte, leichter zu machen.

Meine Zeilen drückten in erster Linie meine Verzweiflung darüber aus, nie klarer gesagt zu haben, was ich längst hätte sagen müssen, aus Angst, ihn vor den Kopf zu stoßen, als Freund zu verlieren. Er schrieb zurück: Warum ich ihn nicht viel früher auf die Probleme angesprochen hätte, die ich mit ihm habe. Und was ihn jetzt wirklich ärgere sei Folgendes: »Wie du das hier jetzt darstellst, klingt es ja beinahe so, als sei ich ein Vergewaltiger. Ein einfaches Nein von dir hätte genügt. Ich hoffe, du weißt das.« Ich weinte, als ich das las, denn es klang, als wäre er ein total netter Kerl und ich hysterisch und paranoid. Das Wort »Vergewaltigung« hatte ich in meiner Mail an ihn bewusst nicht verwendet.

Es war Axels Wort.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes schreibt die Autorin unter Pseudonym.