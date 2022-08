Während unseres dreistündigen Aufenthalts zählte ich etwa ein Dutzend Besucherinnen und Besucher – Helferinnen, Lieferanten, Handwerker, Kolleginnen, Kunden und drei gut gelaunte junge Mädchen, die im Auftrag der Kirche Beeren pflückten, um die Hausherrin zu entlasten. In der Werkstatt arbeitete ein ukrainischer Flüchtling, der mir berichtete, dass er eine Tochter in der Heimat zurücklassen musste, die seine Schwiegermutter daraufhin an ein kinderloses Ehepaar verkauft habe. Eine haarsträubende, schwer zu verifizierende Geschichte. In dem Durcheinander von Kommen und Gehen fand der Hausherr noch Zeit, mich nach meiner Meinung zu Putin und dem Angriff auf die Ukraine zu fragen. Wir führten ein interessantes Gespräch, trotz unterschiedlicher Einschätzung.

Auf diesem Berg war alles anders als in meiner Stadt-Bubble. Kollektiver, verantwortungsbewusster, sozialer und weit weg von den üblichen Klischees. »Guter Blasensprung«, dachte ich und war ganz dankbar. Einer, der geholfen hat, Vorurteile abzuräumen und mir gezeigt hat, wie anders Leben in Deutschland sein kann.

Ich habe mir jetzt einen kleinen Bubble-Hopping-Plan für zu Hause gemacht. Und bin seit langer Zeit mal wieder richtig aufgeregt. Denn die nächste Blase wartet direkt um die Ecke.