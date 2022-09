Für ein gesteigertes Vertrauen in staatlich garantierte Anonymität sorgen solche Meldungen nicht. Allerdings erstaunt der Eifer der Sachbearbeiter bei unserem zuständigen Statistischen Landesamt. Das nämlich schrieb meinem Mann nur zwei Tage, nachdem er den Fragebogen eingereicht hatte, einen Brief. Darin beklagt eine Frau Schürmann, dass er »einzelne Fragen nicht vollständig, bzw. nicht eindeutig« beantwortet habe. Es mangele an »Plausibilität«. Jetzt will Frau Schürmann mit meinem Mann reden. Am Telefon.

Als Nächstes kommt sie vielleicht auf einen Kaffee vorbei. Um sich für die »kooperative Mitwirkung« zu bedanken. Denn mit einem Mal ist es nicht getan. Bis zu viermal in fünf Jahren kann ein Haushalt im Zuge des Mikrozensus befragt werden. Das sind viele Stunden kostbarer Lebenszeit, der Ärger nicht mitgerechnet.

Wer es sich leisten kann, sollte also lieber ein Bußgeld zahlen, als kostbare Zeit und Nerven auf die Beantwortung unverschämter Fragen zu verwenden. Oder den Rechtsweg beschreiten. Allen anderen bleibt nur eins: schnell umziehen.