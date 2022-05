Es gibt jede Menge Tipps, die uns bei der Beziehungssuche helfen sollen: Mit 36 bestimmten Fragen können wir uns im Gespräch schneller verlieben. Wir sollten immer ein paar Tage warten, bevor wir nach einem Treffen fragen. Und ein bisschen Action beim Date hilft, um sich attraktiver zu finden. Aber was sagt die Wissenschaft eigentlich dazu?

Die Psychologin Pia Kabitzsch hat sich für ihr Buch »It's a date!« genauer angesehen, was Studien übers Dating herausgefunden haben – und welche Erkenntnisse uns dabei helfen können.

Beim Online-Dating haben wir in dieser Zeit vielleicht halbwegs das erste Profilbild gescannt – also sollten wir es gut auswählen. Dabei gehe es allerdings weniger darum, möglichst attraktiv und sexy zu wirken. »Studien sagen, es ist viel wichtiger, dass du authentisch und damit vertrauenswürdig rüberkommst«, erklärt Kabitzsch.

Auch die erste Nachricht sollte sitzen. Untersuchungen zeigen, dass der Fokus dabei besser auf der anderen Person liegt. Und es kommt darauf an, wen wir daten wollen: »Frauen antworten im Durchschnitt häufiger auf längere Nachrichten als Männer und Männer eher auf kürzere.«

So aufregend es sein kann, durch Dating-Apps zu swipen, so frustrierend ist es oft. Es sei wichtig, nicht nur die Chance auf die große Liebe zu sehen, sondern auch den Misserfolg miteinzukalkulieren. Angeblich jede fünfte Person in Deutschland hat schon erlebt, dass der Kontakt kommentarlos abgebrochen wurde.

»Ghosting gehört einfach dazu, leider«, sagt Kabitzsch. »Wenn man aber mit dieser Haltung in das Dating-Game reingeht und sich sagt: Das ist Teil vom Spiel, wie bei ›Mensch ärgere dich nicht‹, wenn man rausgeschmissen wird, dann kann man sich besser darauf vorbereiten.«

Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, in Dating-Apps auf Leute zu treffen, die wirklich eine Beziehung eingehen wollen? Worauf sollten wir beim ersten Date achten? Und welche Dating-Mythen sind wissenschaftlich widerlegt? Darüber spricht Pia Kabitzsch im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«.