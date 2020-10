Foto: JulianWard / plainpicture

Wie sage ich es? Icon: Spiegel Plus Wenn frustrierte Kollegen die Arbeit behindern

IT-Experte Carsten F. schult Mitarbeiter für die Digitalisierung. Doch einige sticheln und murren. In der Ratgeber-Kolumne gibt die Konfliktberaterin Ursula Wawrzinek Tipps, was in dieser Lage weiterhilft.