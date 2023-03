»So viel von dem, was auf der Welt passiert, geschieht aus einem Mangel an Selbstreflexion und tragischer Unwissenheit. Sich mit Psychologie zu beschäftigen ist eine gesellschaftliche und politische Notwendigkeit. Und wenn ich mir Putin anschaue, da würde ich sagen, da liegt eine manifeste Persönlichkeitsstörung vor.« Das sagt Stefanie Stahl, Bestsellerautorin und Deutschlands wohl bekannteste Psychotherapeutin. Ihr Buch »Das Kind in Dir muss Heimat finden« führte über Jahre die SPIEGEL-Bestsellerlisten an und wurde millionenfach verkauft.