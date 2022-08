Ich will davon nichts hören. »Wieso, Iggy Pop tritt doch auch immer noch auf. Die Musiker kümmern sich nicht um einen altersgemäßen Rückzug im Rentenalter. Music Was My First Love, and it Will Be My Last«, krakeele ich in die Sommernacht hinein. Aber wo ist die Liebe geblieben? Niedergeschlagen berichte ich von einem zweiten Fiasko.

»Ich war noch auf einem anderen Gig: Gregory Porter. Der war um die Pandemiejahre geschoben worden. So lange habe ich darauf gewartet. Aber der Funke ist einfach nicht übergesprungen.« Der Mann hat mich trotz seiner unfassbaren Stimme nicht erreicht. »Stattdessen habe ich mich über eine Frau aufgeregt, die sich direkt neben mich stellte, eine Zigarette anzündete und mir den Rauch ins Gesicht blies. Ich wollte sie anschreien, habe mich dann aber für einen geordneten Rückzug entschieden.«