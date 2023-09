Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Gerade wenn es keinen festen Abgabetermin gibt, fällt es uns oft schwer, mit einer Aufgabe anzufangen. Morgen ist ja auch noch ein Tag.

Autor Philipp Barth rät, den Anfang nicht aufzuschieben: »Diesen ersten Schritt wählt man am besten so klein, dass er ganz leicht gelingt. Du schreibst erst mal die Aufgabe auf: Was muss ich denn jetzt machen?«