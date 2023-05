Foto: Vladimir Menck / SULUPRESS.DE / picture alliance

Psychiater über Emotionen in der Politik »Wut gibt Menschen Energie, Veränderungen herbeizuführen«

In Bremen haben fast zehn Prozent für die »Bürger in Wut« gestimmt. Aber was ist Wut eigentlich? Wie sollte man damit umgehen? Und wann ist es gut, wütend zu sein? Fragen an den Professor für Psychiatrie René Hurlemann.