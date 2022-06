Motivationsforscherin über positive Psychologie Darum leben Optimisten länger

»Menschen, die weniger Stress empfinden, haben in der Regel in der frühen Kindheit ein erhöhtes Gefühl von Sicherheit erfahren«: Michaela Brohm-Badry über die Hintergründe – und darüber, was man tun kann, um gelassener zu werden.