Während der Pandemie bin ich trotzdem oft in die Redaktion geradelt, um dem Maskengedrängel in der U-Bahn aus dem Weg zu gehen. Mein Weg zur sogenannten Arbeit beträgt etwa zehn Kilometer und führt vom Hamburger Norden bis in die HafenCity. Die Strecke ist – mit Ausnahme eines Stücks rund um den Hauptbahnhof, das offenbar jemand entworfen hat, der keine Menschen mag – ein Musterbeispiel dafür, wie man Fahrradfahren in einer Großstadt attraktiv gestalten kann, mit eigens ausgewiesenen Fahrradstraßen am Alsterlauf und am Westufer der Außenalster. Der Weg ist so schön, dass man eigentlich Eintritt dafür nehmen könnte.