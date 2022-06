Russlands Krieg in der Ukraine Woher kommen die Gewaltexzesse?

Die Interviews erzählen einiges darüber, wie Diktaturen funktionieren. Wer ungestört manipulieren und herrschen will, muss die Bevölkerung in Unwissenheit halten. Wo kritisches Denken nicht gelehrt wird, hinterfragt niemand Fehlentwicklungen. Das wissen wir Deutschen aus bitterer Erfahrung nur zu gut.

Russland hat immer große Stücke gehalten auf seine Intelligentsija, die jetzt in Scharen abwandert. Unlängst empörte sich eine russische Exilantin auf Facebook darüber, dass selbst gebildete Landsleute sie für ihre Regimekritik verurteilten, ausgerechnet die intellektuelle Elite! »In diesem Fall müssen wir wohl dringend unsere Definition von Elite überdenken«, schrieb eine Kommentatorin sehr treffend.

Aber erklären mangelnde Bildung, das korrupte russische Bildungssystem und die Rekrutierung armer Provinzler die Gräuel von Butscha oder Irpin? Sicher nicht. Krieg ist Ausnahmezustand, Kampf ums Überleben, das Primat des Körperlichen. Wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, eine Seite, die gute Seite, könne einen »ordentlichen«, einen »rechtmäßigen« Krieg führen, der sich an die Genfer Konventionen hält und auf Gewaltexzesse verzichtet. Jeder Krieg bringt die Bestie in uns zum Vorschein. Er kann einen Blutrausch beim gestriegelten, stets folgsamen Deutschen Schäferhund triggern. Oder die Zwingertür des russischen Owtscharka öffnen, der ein Leben lang kurzgehalten und geschlagen wurde.

Staatlich geförderte Exzesse

Es ist schwer zu ermessen, wie gewaltbereit eine Bevölkerung ist. Aber: In Russland wird Gewalt staatlich gefördert. Gewaltexzesse in Familien, durch Sicherheitskräfte, Militärs oder homophobe Banden werden selten adäquat geahndet – und oft noch nicht einmal zur Anzeige gebracht.

Mehr als 40 Gesetzentwürfe zur Bestrafung häuslicher Gewalt wurden in Russland bisher abgeschmettert – der politische Wille zur Sanktionierung solcher Verbrechen ist gleich null. »Er schlägt, also liebt er« ist die gängige Begründung für Partnerschaftsgewalt. Das staatliche Wegschauen und die herrschende Straffreiheit machen folternde Gefängniswärter ebenso möglich wie blutige Aufnahmerituale durch ältere Vorgesetzte in der Armee.

Ich glaube, Russen kennen mehr Alltagsgewalt. Die Menschen – umso mehr die in den Kasernen gedrillten Soldaten – haben sich an sie gewöhnt. Ich habe jahrelang in Russland gelebt und jede Menge entfesselter Schlägereien mitbekommen. Oft war Alkohol im Spiel, manchmal waren es reine Machtdemonstrationen.