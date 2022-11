Selbsttest zur Elternbeziehung Wie erwachsen sind Sie wirklich?

Kind unserer Eltern sind wir ein Leben lang. Aus der intensiven Nähe zu Mutter und Vater in den ersten Lebensjahren wird mit der Zeit ein Miteinander auf Augenhöhe. Doch wieso gelingt das nicht immer, warum reagieren wir auf unsere Eltern manchmal so wütend, traurig oder hilflos wie ein Kind? Psychologen und Forscherinnen erklären, wie wir uns von alten, negativen Mustern lösen und das richtige Maß an Nähe und Distanz zu unseren Eltern finden können.