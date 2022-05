SPIEGEL: Frau Carlsson, zu Ostern hat die Comedian Joyce Ilg ein Foto mit Luke Mockridge auf Instagram gepostet, mit der Bildunterschrift: »Hat hier irgendwer von Euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.-o.-Tropfen bekommen«. Sie haben darauf reagiert. Könnten Sie einmal skizzieren, warum Sie den Post kommentiert haben?

Zur Person Silvi Carlsson, Jahrgang 1992, ist Singer-Songwriterin, YouTuberin und Moderatorin. Sie hat Medienmanagement mit Schwerpunkt Journalismus in Würzburg studiert. Zuletzt veröffentlichte sie die Single »es reicht«.

Carlsson: Ich saß zu dem Zeitpunkt im Flugzeug auf dem Weg vom Urlaub zurück nach Hause, und mich hat der Post von Joye Ilg voll erwischt. Ich konnte nicht fassen, wie man so was veröffentlichen kann. Das hat mich tatsächlich sehr bewegt und ich wollte mit meinen Erfahrungen, die ich auf Instagram geschildert habe, dafür sensibilisieren, dass so was nicht lustig ist.

SPIEGEL: Ihr Kommentar lautete: »Bin mal fast an K.-o.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce.« Carlsson: Dass ich selbst K.-o.-Tropfen bekommen habe und daran fast gestorben wäre, wussten bis dahin nicht so viele Leute, nur mein engster Freundeskreis. SPIEGEL: Was ist damals passiert? Carlsson: Nur zur Klarstellung, ich hatte auf Instagram geschrieben, es sei 2016 passiert, aber tatsächlich war es im Jahr 2017. Damals war ich mit drei Freundinnen in Köln feiern und habe mit Leuten, die ich dort kennengelernt hatte, an der Bar einen Kurzen getrunken. Was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, ohne jegliche Erinnerung. Mir ging es total schlecht, ich hatte Kopfschmerzen und mir war übel. Als ich aufgestanden bin, um ins Bad zu gehen, bin ich zusammengebrochen. Ich hatte richtige Kreislaufbeschwerden, konnte dann gar nicht mehr stehen und auch nicht mehr laufen, sondern bin auf allen Vieren ins Badezimmer gekrochen, aus meiner Nase floss Blut. Zum Glück habe ich es zu meiner Nachbarin geschafft, die dann die Rettungssanitäter:innen gerufen hat.

SPIEGEL: Woher wussten Sie so genau, dass Sie hätten sterben können? Carlsson: Das habe ich Jahre später erfahren, als ich einem Experten die Symptome geschildert habe. Er sagte, dass ich offenbar kurz vor einem Kreislaufkollaps und Atemstillstand war. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber es war einfach alles sehr demütigend, auch emotional.

»K.-o.-Tropfen sind die Vergewaltigungsdroge Nummer eins.«

SPIEGEL: Kehren wir noch einmal zu der Nacht zurück. Haben Sie versucht, die Ereignisse mit Ihren Freunden nachzubilden? Carlsson: Ich hatte Glück. Meine Freundin hat mich an diesem Abend auf der Toilette gefunden. Wir haben dann am nächsten Tag versucht, alles zu rekonstruieren. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass ich noch versucht hatte, einer Freundin per WhatsApp zu schreiben, kurz nachdem ich diesen Kurzen getrunken hatte. Das habe ich später in den Nachrichten gesehen, da habe ich einfach nur Buchstaben geschickt, weil ich es nicht mal mehr geschafft habe, irgendwelche Wörter zu verfassen. Und meine Freundin hat dann sofort geschaltet und nach mir in dem Klub gesucht, mich auf der Toilette gefunden, mich nach Hause gebracht und ins Bett gelegt. Ansonsten hätte ich auch sehr leicht ein Opfer für Übergriffe sein können. K.-o.-Tropfen sind die Vergewaltigungsdroge Nummer eins.

SPIEGEL: Wie konnten Sie unterscheiden, dass es nicht am Alkohol lag? Carlsson: Das ist ja leider das Problem, dass man das erst mal schwer auseinanderhalten kann. Ich habe aber nicht mal mehr laufen können, bin ständig hingefallen und habe mir deswegen einen Finger gebrochen. Ich hatte an dem Abend aber fast gar nichts getrunken. Ein Glas Weißweinschorle zu Hause und dann einen Kurzen im Klub. Davon bekommt man keinen Blackout. Meine Freundinnen waren auch sehr irritiert, dass es mir so plötzlich so schlecht ging. SPIEGEL: Es ist relativ schwer, später nachzuprüfen, dass Personen K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen haben, weil die Substanzen im Blut schnell abgebaut werden.

Carlsson: Genau, im Blut sind sie nur ungefähr zwölf Stunden nachweisbar, aber, was die wenigsten wissen: Man kann das in den Haaren noch bis zu drei Monaten nachweisen, wenn man diese Blutabnahme verpasst hat. Mir ist wichtig zu betonen, wie gefährlich die Substanz ist. Die Spanne zwischen sein Opfer ausknocken und umbringen ist minimal. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Täter:innen die K.-o.-Tropfen verwenden, um ein Opfer willenlos zu machen, billigend in Kauf nehmen, dass diese Person stirbt. Das ist kein Kavaliersdelikt und definitiv kein Witz.

SPIEGEL: Als Sie, als Reaktion auf den Post von Ilg, öffentlich auf Instagram Ihre Erfahrung teilten, hat der Comedian Faisal Kawusi Ihnen geantwortet, er würde nächstes Mal die Dosis verstärken. Dafür wurde er von vielen Menschen kritisiert, woraufhin er erst zum Gegenangriff überging, dann zurückruderte und sich später öffentlich entschuldigte. Wie sind Sie damit umgegangen?

Carlsson: Ich hatte in dem Moment gar nicht viel Zeit, mir über meine Gefühle klar zu werden. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich die Story gesehen habe, in der er über Vendetta sprach, war, ihn zu blockieren, um mich zu schützen. Ich wollte einfach für mich diese Grenze ziehen. SPIEGEL: Die sozialen Medien sind ein zweischneidiges Schwert, einerseits können Menschen dadurch ihre Stimme erheben, die sonst eventuell kein Gehör finden, andererseits läuft man auch Gefahr, die volle Bandbreite Hass abzubekommen. Werden Sie weiter Ihre Erfahrungen öffentlich teilen? Carlsson: Ich wusste in dem Fall, worauf ich mich einlasse, als ich das mit den K.-o.-Tropfen gepostet habe. Mit der Drohung habe ich absolut nicht gerechnet, mit dem Backlash jedoch schon. Das ist leider immer so, dass manche Menschen einem nicht glauben. Aber letztlich war es mir wichtig zu zeigen, dass ich dagegenhalte, denn die Zeiten sind einfach vorbei, in denen so was geduldet wird oder wir so was dulden müssen. Deswegen war es mir auch so wichtig, öffentlich zu sagen, dass ich da rechtliche Konsequenzen ziehe.

»Digitale Gewalt ist eben auch Gewalt.«