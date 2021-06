Foto: Niklas Grapatin

Ausgehen – weil man es darf Ein Sommer wie er früher einmal war

Unsere Autorin war an einem völlig gewöhnlichen Wochentag in einer völlig gewöhnlichen Großstadt unterwegs – in offenen Läden, mit Dönerduft in der maskenlosen Nase. Ist das das Ende der Pandemie?