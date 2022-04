SPIEGEL Coaching Frühjahrsputz für Körper und Seele

Was ist eigentlich nötig, damit man endlich anfängt, gesünder zu leben? Damit man mehr Sport macht, sich besser ernährt und sich nicht dauernd stresst? Vielleicht einen Gentest, der die vererbten Risiken anzeigt? Das wollten Psychologinnen und Genetiker der Universität Mailand wissen. Sie befragten 99 Italiener, die ihre Erbanlagen hatten untersuchen lassen. Das Ergebnis war ernüchternd: Nachdem die Menschen über ihre Gene Bescheid wussten, waren sie weniger an Gesundheitsvorsorge interessiert als vorher. Aber immerhin aßen sie von nun an gesünder.

Zum Glück gibt es bessere Möglichkeiten als Gentests, um sich in Schwung zu bringen – und vielleicht endlich die guten Vorsätze vom Jahresanfang in die Tat umzusetzen. SPIEGEL Coaching hat ein vierwöchiges Trainingsprogramm entwickelt, in dem es um Bewegung und gesündere Ernährung geht. Wie man das in seinen Alltag integriert – und zum Beispiel das Putzen, Treppensteigen und Einkaufen zum Fitnessprogramm macht. Und wie es gelingt, sich Zeitinseln im stressigen Alltag zu schaffen und mehr Sinn und Erfüllung im Leben zu finden.