Um die Ursachen und Auswirkungen dieser Kämpfe zu erklären, berichtet Paracelsus Recovery, dass es einen Zusammenhang zwischen Bindungsstörungen in der Kindheit, späteren Gefühlen innerer Einsamkeit und narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen gebe. Studien hätten gezeigt, dass Menschen weniger empathisch werden, je mehr Reichtum sie erwerben. Die Kinder wachsen demnach in Haushalten auf, in denen Druck, Isolation und ein Gefühl der Überlegenheit herrschen, so das Zentrum.

»Obwohl dieses Syndrom nur einen relativ kleinen Teil der Gesellschaft betrifft, können diese Menschen später Positionen mit echter Macht und Autorität bekleiden – in vielen Fällen beschäftigen sie Tausende von Mitarbeitern –, sodass wir alle ein Interesse an ihrem psychischen Wohlergehen haben«, so Gerber.

»Diese Familien funktionieren in der Regel eher wie ein Unternehmen als wie eine Gemeinschaft, was die Bindung erschwert. Sowohl für Eltern als auch für Kinder können diese internen Probleme die Grundlage für Erkrankungen wie Angstzustände, Depressionen, Drogenmissbrauch und Co-Abhängigkeit bilden.«