Foto: Florian Gaertner / photothek / IMAGO

24-Stunden-Hotline für Senioren Wenn niemand da ist, sind sie wie Familie

Beim »Silbernetz« können sich ältere Menschen über die Feiertage rund um die Uhr melden und ihr Herz ausschütten. Hier erzählt Gründerin Elke Schilling, was die Anrufenden an Weihnachten beschäftigt – und was ihnen hilft.