Schreien, spielen, klingeln Wie sage ich meinen Nachbarn, dass ihre Kinder zu laut sind?

Jakob F. arbeitet von zu Hause, was für ihn auch gut funktioniert. Nur am Nachmittag stört er sich am Lärm der Nachbarskinder. Mediatorin Angela Roethe sagt, wie er das am besten anspricht.