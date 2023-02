Die Psychotherapeutin Gitta Jacob, Expertin für Schema-Therapie und Persönlichkeitsstörungen, verwendet den Begriff »schwierig« zum Beispiel, wenn Menschen nach einem kleinen Konflikt mit anderen innerhalb von einigen Tagen nicht zur bisherigen Beziehungsqualität zurückkehren, sondern nachtragend und unversöhnlich beiben, jede Meinungsverschiedenheit persönlich nehmen. In Teams, Freundeskreisen oder Sportvereinen weiß man meist schnell, wer schwierig ist – letztlich sind fast alle schon mit diesen Leuten aneinandergerasselt, wurden verletzt oder irritiert. So weit, so klar.

Im Alltag bezeichnen wir allerdings oft auch all diejenigen als schwierig, die unsere eigenen Werte und Ansprüche nicht teilen oder ein anderes Temperament mitbringen. Kurz: Wir verwenden die Containerbegriffe »schwierig« oder »toxisch« für jene, mit denen wir nicht gut zurechtkommen. »Wenn Sie schon jetzt merken, dass sie unzählige Zeitgenossen als ›schwierig‹ bezeichnen, kann es ein Zeichen dafür sein, dass es für Sie hilfreich wäre, zu überlegen, wie Sie Interaktionen so gestalten könnten, dass sie weniger belastend und konfliktreich sind«, sagt Gitta Jacob.